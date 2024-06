Paolo Arrigoni ha maturato nel corso della sua carriera le competenze per guidare in qualità di Presidente il GSE, l’ente che promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e della mobilità sostenibile.



Il ruolo di Paolo Arrigoni nel GSE

Dal luglio 2003 al febbraio 2006, Paolo Arrigoni ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione del GSE, l’ente precedentemente conosciuto come GRTN S.p.A. che si occupa di promuovere, sotto il controllo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e della mobilità sostenibile. Da marzo 2023 è incaricato di guidarlo in qualità di Presidente. Ad affinare le competenze fondamentali per ricoprire questo importante incarico è stato anche il suo percorso in ambito politico. Dopo essere stato eletto Consigliere Comunale nel 1998, Paolo Arrigoni è stato Assessore Comunale con deleghe all'ambiente e alla viabilità. Ha ricoperto il ruolo di Sindaco di Calolziocorte per due mandati, tra il 2003 e il 2013. Durante questo periodo, è stato anche Consigliere Provinciale di Lecco e capogruppo della Lega dal 2004 al 2014. Nel 2013 è stato eletto per la prima volta al Senato per la circoscrizione Lombardia. Durante la XVIII Legislatura, ricoprendo diversi incarichi, tra cui quello di Questore del Senato, componente della Commissione Ambiente e Territorio e membro del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (COPASIR).



Il percorso professionale di Paolo Arrigoni

Nato a Lecco nel 1964, Paolo Arrigoni ha iniziato la sua carriera professionale a soli 16 anni come tecnico specializzato presso la società Casmar s.n.c. a Calolziocorte, nel settore alimentare. Dopo il diploma di Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche ottenuto presso l’Istituto Professionale Statale Fiocchi di Lecco, ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano nel 1992 e successivamente si è iscritto all’Albo degli Ingegneri. Prima di lavorare nella Italcementi Group di Bergamo in qualità di Project Engineer nel Servizio Controllo di Processo, ha collaborato per un anno con l’Istituto Pacinotti di Milano. Successivamente, ha intrapreso la via della libera professione e avviato così la sua attività nel settore della progettazione e consulenza di impianti elettrici e di automazione.