Il programma di studio si chiama "Erasmus mundus". Obiettivo è dare risposte nel campo della medicina di precisione, attraverso un approccio multidisciplinare costituito da ricercatori di base, medici, ingegneri, informatici" .

Il progetto è stato Finanziato dall'Unione europea con oltre 2 milioni di euro. Prevedeun programma di studio Erasmus Mundus per una laurea congiunta con tre Università, Grenoble-deus Alpes, Napoli (Federico II) e Barcellona, nel campo della medicina di precisione, tema che integra competenze di medicina e di biologia di base con quelle ingegneristiche e informatiche.

La medicina di precisione rappresenta una delle metodologie più all’avanguardia in questo ambito, riconoscendo a ogni paziente la propria unicità.

Per medicina di precisione si intende il tentativo di personalizzare il più possibile prevenzione, diagnosi e cure in base al singolo paziente.

Il programma Erasmus mundus, che è rivolto a laureati con ottime conoscenze della lingua inglese e finanziato fino all'anno accademico 2023-24, è coordinato per la Federico II da Gerolama Condorelli e Lucio Pastore per il dipartimento di Medicina molecolare e biotecnologie Mediche della scuola di Medicina, e da Stefano Guido e Paolo Netti del dipartimento di Ingegneria chimica, dei Materiali e della Produzione industriale.

Per i partecipanti ci sarà una borsa di studio netta mensile di 1000 euro e a seconda del paese di provenienza una somma annua di 4000 euro per le spese di viaggio e vitto (devo ammettere non molto, forse bisognerebbe incentivare di più la ricerca e le eccellenze, ndr) .

Il progetto è interessante e ambizioso, anche se sottopagato visto che in un anno, se le cifre sono queste, ad un laureato con un impegno gravoso e fuori sede entrerà in tasca max 16.000 euro. Formazioni del genere sono meritevoli di incentivi economici personali.

Al termine delle attività, lo studente riceverà un Joint Master in Bioscienze e innovazione in Bioingegneria per la medicina di precisione a firma delle tre università.

Gli studenti potranno poi scegliere se proseguire nel programma di dottorato di ricerca, nella medicina pubblica, o in laboratori industriali.