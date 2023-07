ROMA - Il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, insieme al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e una delegazione del Ministero della Giustizia, ha incontrato ieri il primo Ministro del Bangladesh Sheikh Hasina. L'incontro è stata l'occasione per presentare una proposta sperimentale volta a valorizzare la collaborazione nell'ambito dell'immigrazione e dell'integrazione lavorativa.

"La collaborazione economica tra i nostri Paesi - ha detto Lollobrigida- è essenziale per poter accogliere lavoratori di qualità provenienti dal Bangladesh. È fondamentale garantire una gestione organizzata di questi flussi, in modo da preservare la legalità, che per noi rappresenta un valore".

"Le attuali quote di ingressi e rimpatri - ha precisato Lollobrigida - non consentono di ottenere flussi aggiuntivi per incentivare la formazione dei lavoratori in Italia. Dobbiamo trovare una formula per consentire flussi aggiuntivi. È per questo che al Bangladesh proponiamo un accordo strutturato sulla base di una immigrazione legale e regolamentata, che porti benefici alle nostre Nazioni".