Feel Club: 9/11 Victory2Mila, 10/11 Señorita (Reggaeton Hip Hop R'n'b)

9/11 Victory2Mila @Feel Club

Ogni notte vissuta lascia un segno nel cuore e per ogni notte epica c'è un luogo che la ricorda… Tra i club da ricordare c'è e ci sarà sempre Victory. Gli istanti vissuti non si dimenticano e per questo Feel Club presenta l'unico e originale evento dedicato alle notti vissute in questo club. La notte del 9 novembre '18 è tutta da vivere con i ritmi vibranti e i suoni unici con i dj che hanno fatto la storia del Victory. Alla consolle si succederanno Andrea Bozzi, Alberto Castaman e Matteo Favaretto, gli autori della colonna sonora che non ha mai deluso e mai lo farà. A scandire il ritmo saranno invece la voce e la presenza scenica di Thorn. Come sempre l'idea giusta è arrivare già per cena, godendosi i piatti degli chef di Feel e scegliendo tra tante proposte. Lo sponsor della serata è Sun Club Vicenza. Ingresso omaggio donna entro le una con registrazione su https://www.feelclub.it/



10/11 Señorita (Reggaeton Hip Hop R'n'b) @ Feel Club

Torna in città, al Feel Club, Señorita, un party dedicato alla musica più Caliente & Divertente del momento, quella Reggaeton - R'n'B & Latin House. In console lo staff è di prim'ordine. Al mixer c'è Deejay Payano, alla voce arriva la sexy (e bravissima!) Barbara Clara, mentre Ellys Leon è una special singer d'eccezione. L'animazione invece è a cura della dance crew Señorita! Ingresso omaggio donna entro le una. Già alle 21 al Feel fa iniziare il divertimento, con l'aperitivo firmato Martini e con buffet finger food. Più tardi si sceglie tra i piatti del ristorante, pizza, insalatona a scelta oppure l'hamburger gourmet Feel... Ready to start? #Señorita #todoabajo







FEEL CLUB

Via Vecchia Ferriera 22, 36100 Vicenza

✆ +39 349 493 84 49

