Recentemente i frequentatori di YouTube – soprattutto gli appassionati di chitarra shred – avranno notato di sicuro il guitar hero Steve Vai alle prese con un brano strumentale di ottima fattura e… sostanzialmente suonato con una sola mano! La composizione è Knappsack. Comunque e al di là della voglia di alcuni strumentisti che le escogitano tutte per attirare l’attenzione in un momento storico che vede soprattutto il rap come genere popolare, la domanda è: cosa è successo?

Il fatto è che l’eclettico chitarrista di fama mondiale, è stato recentemente sottoposto ad un intervento alla mano a causa della tenosinovite stenosante o meglio noto come dito a scatto. Ma, come il video del quale si è parlato, l’artista di origine italiana, non si fa fermare da niente. Infatti, in una intervista al The Cassius Morris Show, il chitarrista ha dichiarato di essere al lavoro su un album acustico.

Ecco le sue parole:

“Ho sempre voluto fare un album acustico sul quale suono solo la chitarra acustica e canto, nulla di virtuoso. Credo di avere nel DNA un certo senso della melodia per quel tipo di brani e mi sono detto: ‘E’ il momento di registrare quei pezzi’. Ho anche dei brani per un album strumentale che conto di registrare successivamente. […]Un altro progetto su cui sto lavorando e di cui sono molto entusiasta è della musica orchestrale che pubblicherò nella serie ‘Sound Theories‘, di cui ho già pubblicato ‘Sound Theories Vol. I & II‘. Una volta che sarà tutta registrata, credo avrò abbastanza materiale per le parti ‘III‘, ‘IV‘, ‘V‘, ‘VI‘ e forse ‘VII‘. Ho anche registrato tutto l’ultimo tour americano e stiamo preparando un live DVD. Al momento è in fase di mixaggio”.