Sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali da Venerdi 1 Ottobre, “Ti Porterò a Ballare”, il nuovo singolo del cantautore milanese Andrea Candolfo in contemporanea al relativo videoclip, girato in una delle vie più storiche della Città di Bergamo.

Il brano è una ballad pop dalle sonorità moderne, orecchiabile, ma con un grande e profondo significato: immaginare di accorciare le distanze dopo due anni di distanziamento. Immaginare di poter dichiararsi a qualcuno fino a concederle un ballo, nel significato più romantico della parola.