Il mercato immobiliare in Italia cresce a ritmi sostenuti solo in alcune città. A Milano è cresciuto del 5.7% nel primo semestre 2019 e, così come a Milano, anche a Napoli, Bologna e Firenze il mercato sembra aver completamente riguadagnato quanto perso in passato. Lo stesso però non si può dire del resto d’Italia, dove la domanda ancora latita. A questo si aggiunge che l’immobiliare è un settore ricco di abili negoziatori, spesso orientati alla sola massimizzazione del profitto. Oltre a questo, il settore è pieno di difficoltà legali e burocratiche, difficoltà che rendono la vendita dell’appartamento un vero e proprio percorso a tappe forzate.

Ma allora come mai tanti privati decidono di vendere da soli? In primis vi è la commissione da pagare all’agenzia, ritenuta troppo onerosa da chi vuole vendere casa. In una città come Milano, infatti, le commissioni possono facilmente raggiungere i 10.000 euro. Vi è poi la crescente complessità del mercato immobiliare, visto che vendere casa è ormai un'attività multidisciplinare. Di frequente viene infatti richiesto agli agenti immobiliari di fare anche da fotografo, avvocato, perito o esperti di marketing. Ovviamente non è facile trovare un solo professionista in grado di fare bene tutto questo, di conseguenza non tutti i clienti saranno soddisfatti al 100%.

In questo contesto si inserisce MeglioCasa.it, start-up che aiuta i privati a vendere casa, senza le commissioni tipiche di un’agenzia. La società mette infatti a disposizione dei privati un team di professionisti che andranno ad aumentare le probabilità di vendere casa a un prezzo soddisfacente. Con la società collaborano poi anche le stesse agenzie immobiliari selezionate da MeglioCasa.it, a cui però non spetterà alcuna commissione per la vendita. Con MeglioCasa.it gli agenti immobiliari si occuperanno infatti della sola fase di vendita vera e propria, delegando il resto agli altri professionisti. Per questa ragione, la commissione all’agenzia non sarà dovuta dal venditore dell’immobile, ma dal solo compratore. Oltre a questo, i clienti che si affidano a MeglioCasa.it saranno sempre aggiornati sullo status della vendita, grazie a un’area riservata presente sul sito della società.

“Ho potuto osservare con i miei occhi le difficoltà tipiche del lavoro dell’agente immobiliare, essendo stato nel management di una grossa realtà del real estate in Italia.

Per questo abbiamo deciso di affiancarci al lavoro degli agenti immobiliari, così da migliorarne il livello di servizio percepito dai clienti. Senza dimenticare che i privati che collaborano con noi non dovranno pagare le migliaia di euro solitamente richieste dal mercato”, ci dice Pietro Montelatici, CEO di MeglioCasa.it.

“A questo proposito, mettiamo a disposizione dei nostri clienti le migliori agenzie immobiliari, agenzie che sono state scelte dopo un lungo percorso di selezione” conclude Montelatici.