Dopo la positiva esperienza del periodo natalizio, anche a Pasqua gli “allievi speciali” del Liceo artistico “Guttuso” nell’ambito del progetto “mani e colori” hanno realizzato delle uova, simbolo cristiano inteso come segno dell’origine di vita, di nascita e resurrezione e tele a tema pasquale.

Un ottimo lavoro quello dei ragazzi, coordinati dalle prof. Claudia Lombardo, docente di design ceramica, e Caterina Trio con il prezioso ausilio della prof. Flavia Capilli (referente del gruppo). Per la realizzazione delle uova e delle tele sono stati utilizzati materiali semplici e particolarmente maneggevoli per consentire a tutti loro di offrire il proprio contributo e la propria creatività.

Pittoricamente le opere si sono ispirate allo stile astratto e in particolare a Vasilij Kandiskij e Joan Mirò, che usavano il colore per suscitare una vibrazione spirituale, che raggiunga l’anima per associazione con gli altri sensi. “L’esperienza vissuta insieme ai ragazzi assume una forte valenza emotiva – hanno detto le docenti – rinsaldando quel legame di empatia che è il vero obiettivo del nostro lavoro con gli allievi. Un doveroso ringraziamento alla dirigente scolastica Delfina Guidaldi, per il sostegno e la disponibilità durante tutte le fasi del progetto”.

Le opere sono esposte e quindi sono visibili, tutti i giorni e senza vincoli di orario, presso uno degli accessi del palazzo municipale.