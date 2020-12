Alcune delle funzionalità offerte da Facebook tramite Messenger e Instagram, a partire dal 21 dicembre non saranno più disponibili in Europa per rispettare le norme dell'Unione europea in tema di privacy.

Tra le funzionalità che a breve verranno disattivate (ma non è detto che in futuro non verranno reintrodotte) vi sono, su Messenger, i sondaggi nelle chat di gruppo e la possibilità di impostare nickname per gli amici, mentre su Instagram sarà disattivata la condivisione dei filtri sui volti in modalità realtà aumentata.

Facebook ha detto di non aver pubblicato un elenco di tutte le funzionalità che stava sospendendo in Europa perché avrebbe riattivato quanto prima quelle di cui fosse certo del rispetto delle normative Ue.

In ogni caso, le principali funzionalità di messaggistica, sia su Instagram che su Messenger, non saranno interessate.

Le funzionalità saranno disattivate ​​per gli utenti europei in step successivi, pertanto alcune persone potranno continuare ad utilizzarle ancora per qualche altro giorno.