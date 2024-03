In scena la compagnia Luci sul Palco, capitanata da Paola Califano, per due serate tutte da ridere ma anche per soffermarsi a riflettere. Un tema molto attuale, che per scelte di regia si svolgerà a cavallo tra gli anni 80/90, vedrà interpreti i componenti di una famiglia apparentemente unita solo da interessi economici. Un colpo di scena li renderà, invece, inaspettatamente uniti e coesi, e ciò che nel primo atto sembrerà al pubblico slegato e privo d'affetto si rivelerà, nel secondo atto, un inno all'Amore universale con la celebrazione dell'importanza della famiglia nei momenti di maggior bisogno.

In scena uno scoppiettante Ferdinando Terrinoni, Armando Califano spalleggiato dalla divertente Maria Luisa D'Urso ; a seguire Paolo Ruoppo e Marina Marinelli, Maria Ferraiolo, Laura Auditano, Ornella Scuteri, Eduardo D'Urso, Gianluca Esposito.

Uno spettacolo da non perdere!

Info 3283527773