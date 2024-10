Si è svolta con grande successo la “Giornata Mondiale per il Cuore 2024” (World Heart Day 2024), evento organizzato dall’Associazione “Il Cuore di Raffaele E.T.S.”. L’iniziativa ha avuto luogo nella suggestiva cornice di Piazza Università dalle ore 9:00 alle 19:00 col patrocinio della Regione Sicilia e del Comune di Catania ed ha visto una forte partecipazione di cittadini, desiderosi di sensibilizzarsi e contribuire attivamente alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

La “Giornata Mondiale per il Cuore”, istituita nel 2000 dalla World Heart Federation e coordinata a livello nazionale dall’associazione italiana “Cuore e Rianimazione” (Lorenzo Greco Onlus) di Torino, mira a educare la popolazione sull’importanza della salute del cuore e sulle azioni concrete per ridurre il rischio di malattie cardiache. A Catania, grazie all’organizzazione di Antonio Barresi, presidente del sodalizio “Il Cuore di Raffaele E.T.S.”, i partecipanti hanno potuto prendere parte a dimostrazioni pratiche, attività sportive e visite cardiologiche gratuite: tra le attività principali si sono distinte le simulazioni di pronto soccorso e utilizzo del defibrillatore attraverso il progetto “Facile DAE” curato direttamente dall’associazione.

Siffatte attività sono state arricchite dagli interventi della dottoressa Isabella Bartoli, direttore della Centrale Operativa Emergenza 118, che ha fornito informazioni essenziali su come intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco. L’evento ha coinvolto anche numerose istituzioni, tra cui l’Esercito Italiano col Corpo dei Bersaglieri, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Marina Militare e il SISM, che hanno offerto attività d’addestramento e prevenzione. Un ringraziamento particolare va ai cardiologi della Scuola di Alta Specializzazione in Cardiologia del Policlinico di Catania per aver effettuato ECG gratuiti a tutti i presenti.

La giornata è stata arricchita da numerose attività sportive, come la pallavolo organizzata da Roomy Giunic e sessioni di ballo curate da “I Like Dance”, oltre al suggestivo laboratorio “Ospedale dei Pupazzi” per i più piccoli, organizzato dal SISM. Un sentito ringraziamento va anche all’Associazione San Marco per la loro opera di raccolta sangue e alla Guardia di Finanza per le attività informative sui reati tributari. Tra i messaggi di prevenzione condivisi, quelli più rilevanti hanno riguardato la promozione di uno stile di vita sano, la riduzione del consumo di tabacco, la pratica regolare di attività fisica e una dieta equilibrata per prevenire le malattie cardiovascolari.

L’evento ha beneficiato del supporto di numerosi partner, tra cui Poste Italiane, Reale Foundation, Fondazione Compagnia di San Paolo (a livello nazionale), Generali, Gruppo Strazzeri, Link Consulenza, una società che supporta nei corsi BLS-D con prezzi stracciati per l’associazione, e MedicalWave, oltre a numerose collaborazioni locali, che hanno contribuito al successo dell’iniziativa. L’Associazione “Il Cuore di Raffaele E.T.S.” si dedica alla sensibilizzazione della popolazione sull’importanza della salute cardiovascolare e della prevenzione delle malattie cardiache: attraverso eventi, come la Giornata Mondiale per il Cuore, l’associazione promuove attività formative, informative e di primo soccorso con un focus particolare sul corretto utilizzo del defibrillatore e sulle manovre salvavita nelle scuole.

Il presidente Antonio Barresi, insieme a un team di professionisti e volontari, lavora per promuovere il benessere cardiovascolare e garantire interventi tempestivi in situazioni di emergenza. L’associazione collabora strettamente con enti sanitari, forze dell’ordine e organizzazioni di volontariato per realizzare eventi di successo e diffondere il messaggio di prevenzione e salute del cuore.