Un Triscaidecalogo per gli autori self, quali regole seguire?

Chi ha già avuto modo di visitare questo portale avrà senz’altro notato che esiste una sezione con il manifesto del sito. Il manifesto di Indiependent Way si sviluppa attraverso tredici punti (un Triscaidecalogo) che nei prossimi giorni andremo a sviscerare.

Cos’è un manifesto

Si chiama “manifesto” quel documento in cui un’organizzazione espone i principi e gli obiettivi che si pone. La parola sta a indicare che i principi sono pubblici, disponibili a tutti (aderenti e non all’organizzazione), non nascosti, ovvero manifesti. Di solito è riferito a movimenti politici o religiosi, ma non di meno viene adottato da movimenti artistici. Partendo dal presupposto che la scrittura è arte e in questo portale si parla di scrittura, ho deciso di adottare, riassumendoli, alcuni principi ispiratori. Doveva essere un decalogo ma alla fine i punti sono diventati tredici.