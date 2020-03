Rimborsiamo ai nostri parlamentari migliaia di euro al mese per pranzi e cene ma per loro ad una famiglia indigente basta un buono da 25 euro.

Questo ha deciso il nostro Governo nazionale assegnando 400 milioni di euro ai comuni per far fronte alla rivolta sociale che sta iniziando a prendere piede.

Poco fa il ministro Patuanelli, intervistato sull'argomento da Barbara D'Urso, ha detto che per il momento non c'era una disponibilità maggiore, questa era la somma disponibile da subito, poi ad aprile, con il prossimo decreto che dovrebbe curare l'Italia, assegneranno altri soldi per le famiglie indigenti.

Ora mi chiedo io se questi politici pensano di lasciare una famiglia indigente dentro casa con ciò che possono comprare con un buono spesa di 25 euro. E attenzione, non ci sono soltanto le famiglie indigenti in difficoltà, voglio ricordare a questo Governo che milioni di operai, lasciati a casa dai propri datori di lavoro per via dell'emergenza, non hanno soldi e sono alla disperazione.

Io farei mangiare lor signori, gente da 15mila euro al mese più rimborsi spese, con soli 25 euro al mese vorrei vedere se poi direbbero ancora stiamo facendo, stiamo provvedendo, siamo prontissimi, andrà tutto bene, non lasceremo nessuno indietro...