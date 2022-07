CALAMBRONE (Pisa) - Dopo l'annullamento dell'edizione 2017 e successivamente per la sospensione dovuta alla pandemia, torna nuovamente nel cartellone degli eventi estivi del Bagno Nirvana al Calambrone (Pisa), una nuova edizione della serata benefica “Canto per la Vita” in memoria di Michela Del Greco.

Sarà sicuramente l'ultima edizione, quella che Gino Del Greco vuole organizzare il prossimo 19 agosto 2022 in ricordo della figlia, prematuramente scomparsa (che quest'anno avrebbe compiuto 50 anni) e che proprio per questo, riveste un significato ancora più importante, che a parte da quello affettivo, si coniuga con quello benefico e si concretizza in una serata che sarà in grado di esprimere il talento dei partecipanti, attraverso l'interpretazione di cover dei brani di maggior successo della musica leggera internazionale, all'insegna della buona musica.

Lo stabilimento balneare sul litorale pisano – gestito da Tania Becchere e Carlo Tampucci - torna quindi ad essere “palcoscenico”, in una sera d'estate, del sogno di tanti giovani che amano la musica, che hanno la voglia di emergere o più semplicemente provarci.

Nell'ultima edizione, quella del 2016, una giuria di qualità, assegnò il primo premio, nella categoria “professionisti” a Asia Zigoli, che aveva interpretato il brano “Donna”, mentre nella categoria “amatori” decretò la vittoria di Sabrina Ciuccio, con il brano “Sono come tu mi vuoi”. Lo speciale Premio della Critica (che viene assegnato a giudizio unico di Gino Del Greco) invece è stato assegnato al duo Vanessa & Loris, con la canzone “Arriverà”.

Per l'edizione 2022, sono già aperte da alcuni giorni, le iscrizioni per poter partecipare alla serata in qualità di concorrenti. Rispetto alle edizioni precedenti, ci sono delle novità: la partecipazione sarà aperta a ragazzi ed adulti e il numero sarà chiuso (solo 20 cantanti saranno ammessi alla serata e che saranno giudicati da una giuria di qualità). Per maggiori informazioni sull'evento e iscrizioni, si possono contattare gli organizzatori, attraverso la pagina Facebook “Canto per la vita 2022”, che offre l'opportunità di interagire con loro, tramite gli strumenti social Whatsapp e Messenger.

Per questa edizione unica e speciale, si punta sulla qualità dei cantanti e si guarda con attenzione alla segnalazione da parte delle scuole di canto, di partecipanti dotati di un particolare talento artistico, per poter rendere questa serata un punto di riferimento, anche per il suo posizionamento come evento estivo e ricordare nel modo migliore la memoria di Michela Del Greco.

Non meno importante, il suo obiettivo benefico, che si rinnova anche per questa edizione a favore dell'Associazione Cure Palliative Livorno Onlus, a cui gli organizzatori, devolgono tutto l'incasso della serata. Un piccolo, ma significativo contributo, a favore di chi svolge un'attività di cura e assistenza domiciliare nei confronti di pazienti affetti da malattie di natura oncologica in fase avanzata. L'associazione è nata nel gennaio 2003 per fornire il sostegno all'Unità Funzionale Cure Palliative (Hospice) aperta presso gli Spedali di Livorno nel 2002, dall'USL 6.