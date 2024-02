L'acclamata pellicola di Alexander Payne, The Holdovers - Lezioni di vita ha ottenuto meritatamente tutte e 5 le nominations per cui partiva favorito.

In particolare avrebbe già una statuetta "in tasca" dato che l'attrice Da'Vine Joy Randolph parte come la grande favorita nella categoria Miglior attrice non protagonista dopo aver vinto tutti i riconoscimenti chiave che precedono gli Oscar.

Ecco un focus sul percorso del film durante l’Awards Season dal 2° posto al People’s Choice Award al TIFF ad un paio di curiosità come l’iniziale riluttanza di Alexander Payne a scritturare Dominic Sessa per la sua mancanza di esperienza all’uso di una lente di contatto opaca per rendere realistica l’ambliopia del personaggio del professore, fino ai prossimi progetti di Paul Giamatti e Da’ Vine Joy Randolph (dalla commedia Bride Hard con Rebel Wilson all’action thriller Shadow Force con Omar Sy, Mark Strong e Kerry Washington).