Marco Carra: nidi gratis, pagamenti più rapidi

Troppe strutture che lavorano con il sistema regionale si trovano, per inadempienze di Regione Lombardia, a fare “"da banca", aspettando di essere rimborsate e spesso andando in sofferenza. Vogliamo sapere quali siano le motivazioni per le quali i Comuni non hanno ancora potuto rendicontare la spesa a carico della misura in questione, ritardando così a loro volta l’erogazione dei fondi alle proprie strutture convenzionate.

L’incertezza e i ritardi della fase istruttoria stanno mettendo a rischio l’operatività delle strutture. L’assessore ha ricostruito le fasi di attuazione della delibera che ha introdotto la misura nel luglio del 2017, assicurando una sua sistematizzazione e un incremento di risorse in funzione del numero di aderenti crescenti.

"Abbiamo chiesto nello specifico quando avverranno i trasferimenti ai Comuni. La mia impressione è infatti che il sistema sia stato ingolfato in questi mesi e a farne le spese sono state purtroppo le strutture che troppo spesso vengono pagate non “a erogazione del servizio” ma a presentazione del documento di documento, con grave dilazione di tempo."