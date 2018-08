Davide Merlini: “FUORI INSIEME A TE” è il nuovo singolo del giovane performer veneto

Dopo le importanti esperienze che l’hanno visto concorrente di X Factor 6, protagonista in veste di Romeo dello spettacolo teatrale “Romeo & Giulietta - Ama e Cambia il Mondo” e finalista del programma tv “Tale e Quale show”, il cantante lancia ora in radio un brano pop che profuma d’estate.

Il nuovo singolo di Davide Merlini è “Fuori insieme a te” prodotto da Maurizio Raimo per la Raimoon Edizioni Musicali Srl.

Il pezzo vede il giovane artista cimentarsi per la prima volta come autore, infatti il brano è stato scritto dallo stesso Davide insieme a Marco Canigiula, Francesco Sponta e Marco Di Martino.

È una canzone d’amore che racconta in soggettiva la voglia di stare insieme da parte di due ragazzi innamorati.

«Io rappresento il personaggio principale e parlo di Lei e della voglia di vederla a tutti i costi! Di tutto il tempo che passo a pensarla, la vedo e la sento ovunque e tutto mi ricorda Lei. Per lei voglio cambiare e sono disposto a tutto. Cerco di farla stare bene perché ogni volta che sto con Lei è un’emozione sempre più grande e non ho parole per definire tutto questo». Davide Merlini

Radio date: 22 maggio 2018

Etichetta Discografica

Raimoon Ed. Musicali - info@raimoon.it

Management

Raimo Produzioni - info@raimoproduzioni.it

BIO

Davide Merlini nasce il 28 aprile 1992 a Marostica, ma vive e cresce a San Zeno di Cassola, un piccolo paesino di circa duemila anime. Dopo aver concluso la scuola professionale e conseguito la qualifica di Termoidraulico a 17 trova impiego presso una ditta della zona come aggiusta-caldaie; un ragazzo lavoratore con senso del dovere che ha un'unica passione: cantare. Il canto per lui è liberazione, è gioia trasmessa anche e soprattutto dal padre che lo supporta sempre.

Tutto questo lo porta a tentare la fortuna nel 2011 ad "X Factor 5" ma l'emozione lo tradisce. Senza rassegnarsi e con la speranza nel cuore ci riprova nel 2012. Si rivela l'anno buono, e dopo aver superato selezioni durissime, dopo essersi fatto notare tra i sessanta mila aspiranti si trova tra i "magnifici dodici". Visto il successo di X Factor. Nello stesso anno esce il suo primo EP “100000 parole d'amore” prodotto da Sony Music.

Nel 2013 viene scelto per interpretare come protagonista il ruolo di Romeo nella nuova Opera Musicale prodotta da David Zard "Romeo & Giulietta - Ama e Cambia il Mondo” che avrà la sua prima assoluta nella prestigiosa Arena di Verona il 2 ottobre 2013.

Da Settembre 2016 è tra i protagonisti della sesta edizione di “Tale e Quale Show” trasmissione condotta da Carlo Conti in onda su Rai1. Davide ottiene un grandissimo consenso dal pubblico che lo porta ad classificarsi al 2° posto.

A Marzo 2017 esce i suo nuovo singolo “Fiore sull’asfalto” prodotto da Maurizio Raimo per la Raimoon Edizioni Musicali Srl, il brano che fa parte della colonna sonora del corto metraggio “In viaggio, i passi di Piter” a favore della - Associazione Italiana Sclerosi Multipla – in pochi giorni entra nella classifica di iTunes.

A Settembre 2017 è tra i protagonisti del torneo della settima edizione di “Tale e Quale Show” trasmissione condotta da Carlo Conti in onda su Rai1.

A Dicembre 2017 è l’artista più giovane del cast artistico al “Concerto di Natale in Vaticano”. Il concerto giunto alla su 25° edizione ritorna in Aula Paolo VI, tra guest star Annie Lennox e Patthy Smith.

A Febbraio 2018 ritorna a vestire i panni di Romeo nell’Opera Musicale prodotta da David e Clemente Zard "Romeo & Giulietta - Ama e Cambia il Mondo” per la regia di Giuliano Peparini.

A Maggio 2018 esce il suo nuovo singolo “Fuori insieme a te” che lo vede nella nuova veste di cantautore, infatti il brano è stato scritto dallo stesso Davide insieme a Marco Canigiula, Francesco Sponta, e Marco Di Martino ed è stato prodotto da Maurizio Raimo per la Raimoon Edizioni Musicali Srl.

Contatti e social

Spotify

https://open.spotify.com/artist/264j2NL2ggavz1d4ziYRyv?si=bTEo6iJAReytIN5MC9Fa4g

Instagram

https://www.instagram.com/davide_merlini/?hl=it

Facebook

https://www.facebook.com/DavideMerliniOfficial/

Twitter

https://twitter.com/merlinidavide