A partire dalla scorsa settimana, la variante Omicron è diventata predominante in Danimarca e la Danimarca è diventato il Paese con la più alta percentuale al mondo di positivi al coronavirus, con un'incidenza di 1.612 casi ogni 100mila persone.

Con i suoi 5,8 milioni di abitanti, lunedì scorso la Danimarca ha fatto segnare un nuovo record di contagi, superando per la prima volta i 15mila casi in 24 ore, esattamente 16.164, a fronte di 130.686 test anti-Covid effettuati, con un tasso di positività del 12,4%.

Anche a seguito di ciò, la Danimarca ridurrà l'intervallo delle vaccinazioni di richiamo a 4,5 mesi dai 6 mesi precedentemente indicati anche per le persone di età compresa tra 18 e 39 anni, misura già in atto per gli over 40.