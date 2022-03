“Around” è il titolo del nuovo singolo di Dog Byron, disponibile da mercoledì 16 marzo in tutte le piattaforme digitali. Per questo brano, la band del musicista romano Max Trani si è avvalsa della collaborazione della formazione alternative rock inglese Turin Brakes, annunciando contestualmente il nuovo imminente album “Open”.

“Around” scritta dal compositore Andrea Ciccarelli vede una stretta collaborazione tra il musicista italiano e la band inglese. La linea vocale in inglese vede un vero e proprio duetto tra Olly Knights e Trani, mentre le chitarre di Gale Paridjanian impreziosiscono il pezzo con un assolo finale di slide. Il testo racconta i momenti di solitudine dopo la fine di una relazione e la speranza di un nuovo inizio nella migliore tradizione indie folk rock. Le delicate chitarre acustiche di Trani fanno da sfondo a strofe e ritornelli, dove la morbida ritmica del basso di Marco De Ritis con la batteria di Vieri Baiocchi restituiscono al brano un’atmosfera di tranquillità.

La collaborazione tra Dog Byron e Turin Brakes, che saranno gli unici ospiti del disco, nasce da vari incontri in giro per l’Europa, fatti di palchi e chilometri percorsi assieme, chitarre e amore per il rock. Una stima e condivisione che si è consolidata già dal 2016, anno in cui Dog Byron ha iniziato ad esibirsi come open act a numerose date dei loro tour. Finché, oggi, ne è scaturita questa canzone che cristallizza una comunione artistica, d’intenti e di stile.

Il nuovo disco sarà presentato dal vivo in anteprima all’Auditorium Parco Della Musica di Roma mercoledì 30 marzo, mentre la pubblicazione è prevista per venerdì 1 aprile in tutte le piattaforme digitali e CD su etichetta Tiny House Records e distribuzione Artist First.