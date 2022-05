sono grato per questa opportunità di partecipare al Forum. Il tema generale di Davos quest'anno è: La storia a una svolta: politiche di governo e strategie aziendali. E quest'anno la parola "svolta" non è solo una figura retorica.

Questo è davvero il momento in cui si decide se la forza bruta dominerà il mondo. Se governasse, la nostra volontà non gli importerebbe. A Davos non potremmo più riunirci. Perché?

La forza bruta non cerca altro che la sottomissione. Non discute, ma uccide, come sta facendo la Russia in Ucraina in questo momento, proprio in questo momento in cui stiamo parlando. ...

La storia ricorda molti momenti in cui tutto è cambiato radicalmente. Ricorda, ad esempio, come pochi colpi possano causare milioni di vittime, come il 28 giugno 1914 a Sarajevo.

La storia ricorda quanto dolore può causare il male di una persona se vede che non gli si resiste abbastanza. Come fu, ad esempio, nel 1938 a Monaco di Baviera.

I colpi di scena storici sono a volte evidenti, a volte non altrettanto. Ma era sempre necessario reagire a loro. Cercando di prepararsi ad altri sconvolgimenti storici - come si suol dire, per attutire il colpo. Oppure - cercando di curare le ferite delle catastrofi che erano dietro l'una o l'altra svolta storica.

E ora abbiamo un'ampia raccolta di tali reazioni: la Carta delle Nazioni Unite con tutte le unità dell'Organizzazione, l'OSCE, l'AIEA, l'OMC e molte, molte altre importanti istituzioni. Ma sono sufficienti per rispondere a ciò che stiamo affrontando oggi?

Ed è sufficiente ora cercare di adattare quelle istituzioni alle sfide moderne? Sicuramente no. Dobbiamo cambiare approccio. Non per reagire, ma per agire. E agire preventivamente. E non solo per adattare ciò che abbiamo alle nuove realtà, ma anche per creare nuovi strumenti. Nuovi precedenti.

Guarda cosa ha già fatto l'Ucraina.

Abbiamo stabilito un precedente storico per il coraggio dimostrato. Senza ascoltare chi diceva che la nostra difesa non sarebbe durata più di qualche giorno.

Abbiamo fermato l'esercito russo, che è stato definito il secondo al mondo, e a costo di pesanti combattimenti e migliaia di vite, stiamo gradualmente cacciando gli occupanti dalla nostra terra.

Ma dovremmo farlo se fossimo stati ascoltati l'anno scorso e se l'intera gamma di sanzioni che possono abbattere qualsiasi aggressore fosse stata applicata in modo equo e preventivo contro la Federazione Russa?

Sono sicuro che la risposta è "no". La prevenzione della guerra sarebbe garantita se le azioni del mondo fossero state preventive piuttosto che reattive.

L'Ucraina ha stabilito un altro precedente in questi tre mesi. Un precedente per l'unità senza precedenti del mondo democratico attorno all'emozione di genuina ammirazione per il coraggio ucraino e attorno alla comprensione che la libertà deve essere combattuta.

E ora centinaia di milioni di persone nelle democrazie stanno facendo pressioni, sostenendo e facendo pressioni sui governi e le aziende affinché limitino le relazioni con lo stato aggressore, la Russia, e aiutino le persone che hanno attaccato.

Ma questo sta accadendo solo ora, anche se la Russia ha iniziato una guerra contro l'Ucraina nel 2014.

Siamo grati per tale sostegno, ma se fosse successo allora - immediatamente - questa unità e questa pressione sui governi, sulle società per la lotta per la libertà, la Russia avrebbe iniziato questa guerra su vasta scala e inflitto tutte queste perdite all'Ucraina e al mondo? Sono sicuro che anche la risposta a questa domanda è "no".

Ora vediamo che il mondo ascolta e crede all'Ucraina. Ma c'è anche una certa aspettativa nel mondo su come si risolverà questa situazione.



Quali strumenti funzioneranno? Quale novità possiamo creare per prevenire tali aggressioni? E come possiamo fermare la forza bruta che ha sfidato tutto ciò che noi apprezziamo?

Ecco cosa significa una svolta. Non aspettare i colpi mortali. Non aspettare che la Russia usi armi speciali: chimiche, biologiche e, Dio non voglia, nucleari. Non dare all'aggressore l'impressione che il mondo non mostrerà abbastanza resistenza.

Proteggere la libertà e la normalità, necessaria per un pacifico ordine mondiale! Ecco come dovrebbero essere le sanzioni. Estreme. In modo che la Russia e ogni altro potenziale aggressore che voglia condurre una guerra brutale contro un vicino sappia esattamente a cosa sta portando questo.

E penso che non siano ancora state varate sanzioni simili contro la Russia. E vanno imposte. Embargo petrolifero. Blocco completo di tutte le banche senza eccezioni - tutte. Abbandono completo del settore informatico russo. Completa cessazione del commercio con l'aggressore russo.

Questo dovrebbe essere un precedente della pressione delle sanzioni che funzionerebbe in modo convincente per decenni riuscendo a mantenere la pace.

È necessario creare un precedente per la completa uscita di tutte le attività estere dal mercato russo. In modo che i tuoi marchi non siano associati a crimini di guerra. Che i tuoi uffici, conti, merci non siano usati dai criminali di guerra nei loro sanguinosi interessi.

I valori devono essere importanti.

Soprattutto perché tutti subiscono perdite quando inizia una guerra su vasta scala e i mercati globali vengono destabilizzati a causa dell'abbandono dei valori da parte di qualcuno.



Da parte nostra, offriamo a tutte le aziende che lasciano il mercato russo di continuare ad operare in Ucraina. Avrai accesso non solo al nostro mercato di 40 milioni di consumatori, ma anche al mercato comune europeo. E allo stesso tempo, i tuoi marchi, le posizioni saranno migliorati solo perché sostieni davvero la protezione della libertà.

I nostri rappresentanti qui a Davos possono informare ognuno di voi sui dettagli delle prospettive che l'Ucraina apre per le imprese.



Offriamo al mondo di creare un precedente per la ricostruzione del Paese dopo la guerra, che dimostrerà a tutti coloro che sognano di distruggere la vita di un vicino che la guerra non porta i risultati sperati.

Vi invito a prendere parte a questa ricostruzione. La quantità di lavoro è enorme. Abbiamo più di mezzo trilione di dollari di perdite. Decine di migliaia di oggetti furono distrutti. Dobbiamo ricostruire intere città, intere industrie.

E offriamo uno speciale - storicamente significativo - modello di ricostruzione. Quando ciascuno dei paesi partner o città partner o società partner avrà l'opportunità - storica - di assumere il patrocinio su una particolare regione dell'Ucraina, città, comunità o industria.

Gran Bretagna, Danimarca, Unione Europea e altri importanti attori internazionali hanno già scelto una direzione specifica per il supporto alla ricostruzione.

Grazie a questo modello di relazioni, la ricostruzione postbellica può essere veloce, efficiente e di alta qualità.

E questo non attirerà solo i migliori specialisti del mondo: architetti, ingegneri, costruttori, sviluppatori, manager e altri. Sarà anche la più grande opportunità di salto economico in Europa dalla seconda guerra mondiale.

E spero che entro l'inizio della conferenza internazionale a Lugano nel luglio di quest'anno dedicata alla ricostruzione dell'Ucraina postbellica, di cui ha parlato il Sig. Cassis, tutti i nostri paesi partner e la maggior parte delle aziende leader a livello mondiale avranno formato il proprio pacchetti di proposte

A proposito, vista la presenza odierna del Presidente Cassis, vorrei ringraziare la Svizzera per aver organizzato questa Conferenza a Lugano e aver sostenuto i nostri sforzi.

Vorrei inoltre sottolineare gli sforzi della signora Ursula von der Leyen, in particolare la proposta di creare una piattaforma per la ricostruzione, che sarà gestita congiuntamente dall'Ucraina e dalla Commissione europea e indirizzerà le risorse dell'Unione europea per ripristinare la vita normale nel nostro paese .



Tuttavia l'elenco dei nuovi precedenti necessari non sarà completo senza alcune decisioni più importanti. Ci deve essere un precedente di punizione per l'aggressore e l'investimento a chi viva pacificamente.

I beni russi sparsi in diverse giurisdizioni devono essere trovati, bloccati o congelati, quindi confiscati e inviati a un Fondo speciale da cui tutte le vittime di questa guerra possono ricevere un risarcimento.

Naturalmente, questo non è facile. Ma dopo, non ci sarà più alcuna motivazione per i vari aggressori per fare ciò che la Russia ha fatto e continua a fare. Se l'aggressore perde tutto, lo priva sicuramente della motivazione per iniziare una guerra.



Andiamo avanti.

Qualsiasi risposta alla carestia di massa è in ritardo per definizione. La carestia dovrebbe essere fermata solo preventivamente, quando non è ancora iniziata.

Ma ora non esiste uno strumento del genere.

Proponiamo di creare un'organizzazione di Stati esportatori di cibo, responsabili e democratici, che possano agire nel rispetto dei diritti umani e delle regole del commercio globale.

La nostra motivazione è molto semplice. Qualunque siano i punti di svolta nella storia, l'umanità deve avere un'assicurazione contro la carestia. E l'Ucraina è pronta a fornire una piattaforma per le attività di una tale nuova organizzazione, assolutamente necessaria.



E adesso l'ultimo punto.

Questa guerra della Russia contro l'Ucraina convince tutti che l'aiuto allo Stato attaccato è tanto più prezioso quanto prima viene fornito.

Armi, finanze, sostegno politico, sanzioni contro la Russia: se li avessimo ricevuti al cento per cento dei nostri bisogni a febbraio, il risultato sarebbe stato il salvataggio di decine di migliaia di vite.

Ecco perché l'Ucraina ha bisogno di tutte le armi che chiediamo, non solo di quelle che ci vengono fornite.

Ecco perché l'Ucraina ha bisogno di finanze. Sono almeno 5 miliardi di dollari al mese. E tutti i fondi necessari per la ricostruzione.

Ecco perché è stato istituito lo United24 Ukraine Recovery Fund. Invitiamo tutti a partecipare nel supportare questa piattaforma statale ucraina. Per ogni donatore, diamo una proposta specifica: come aiutare e dove inviare i fondi. Dove è ora la priorità. ... E in futuro, con questo marchio, United24, proponiamo di creare una struttura globale in grado di fornire un supporto sufficiente entro 24 ore per qualsiasi Paese che abbia subito un attacco militare, un disastro naturale o, ad esempio, una pandemia.

Cioè, offriamo un nuovo formato di garanzie di sicurezza. In base a quello che è stata la nostra esperienza. Quello che stiamo passando adesso.

Ci deve essere qualcosa che costituisca un precedente di assistenza che sia assolutamente tempestiva per tutti coloro che ne hanno bisogno. Per preservare la pace, per preservare la vita, per preservare la stabilità sociale. Cioè, tutti gli elementi necessari per un'economia normale. ...

George Marshall, un uomo di cui ancora si parla, disse nel 1947: "La nostra politica non è diretta contro nessun paese o dottrina, ma contro la fame, la povertà, la disperazione e il caos. Il suo scopo dovrebbe essere il rilancio di un'economia lavorativa nel mondo in modo da permettere l'emergere di condizioni politiche e sociali in cui possono esistere libere istituzioni".

Queste parole sono ancora attuali oggi. Le mie proposte sono dirette allo stesso modo: contro la fame, la povertà, la disperazione e il caos. E ovviamente contro la guerra scatenata dalla Russia, che non porta altro che fame, povertà, disperazione e caos.

A molti in tutto il mondo. Non solo agli ucraini.

Pertanto, per garantire pace e tranquillità, tutti dobbiamo agire in modo rapido e preventivo. Non dobbiamo avere paura di creare nuovi precedenti. Questo è esattamente ciò che il mondo ha dovuto imparare a lungo in vari punti di svolta, per i quali ha pagato un prezzo elevato. Questo è stato il prezzo del fatto che il mondo ha solo reagito, non agito preventivamente.

Quindi, ora possiamo farlo in modo diverso. Finalmente nel modo giusto.