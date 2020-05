Questo 2020 è l'anno degli smartphone 5G. Molti sono dei veri top di gamma e vengono proposti a prezzi molto elevati, ma ci sono anche dei dispositivi di fascia media venduti a prezzi più contenuti (se così possiamo dire). Tra questi ultimi smartphone rientra il nuovo Honor X10 presentato oggi.

Honor X10 va a posizionarsi nella fascia media del mercato e si caratterizza per una fotocamera pop-up e di conseguenza per un ampio display senza interruzioni, ma anche per il supporto alle reti 5G.

Ovviamente questo smartphone ha anche altre caratteristiche interessanti...