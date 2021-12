Lunedì pomeriggio alle 18:30 allo stadio Carlo Castellani di Empoli si disputerà la partita tra Empoli e Udinese per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2021/22. In classifica, i toscani si trovano in decima posizione, mentre i friulani sono quattordicesimi.

Ecco le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Henderson; Di Francesco; Cutrone, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli. A disposizione: Ujkani, Tonelli, Ismajili, Viti, Parisi, Fiamozzi, Stulac, Bandinelli, Zurkowski, Bajrami, La Mantia, Mancuso. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

UDINESE (4-4-2): Silvestri; N. Perez, Nuytinck, Samir, Udogie; Soppy, Arslan, Makengo, Deulofeu; Success, Beto. Allenatore: Gotti. A disposizione: Padelli, Santurro, Carnelos, De Maio, Zeegelaar, Jajalo, Samardzic, Forestieri, Pussetto, Nestorovski. Indisponibili: Pereyra, Becao. Squalificati: Molina, Walace. Diffidati: Samir, Walace.

ARBITRO: Paterna di Teramo. Guardalinee: Mastrodonato, M. Rossi. Quarto uomo: Marinelli. Var: Di Paolo. Avar: Lo Cicero.

La partita sarà trasmessa in diretta TV soltanto su DAZN.

Stasera alle 20:45 Cagliari-Torino

CLASSIFICA