"Via da qua", il nuovo singolo dello scatenato Komatsu San, è piuttosto diverso delle produzioni più recenti dell'artista bergamasco.

La lingua scelta questa volta è l'italiano, non l'inglese. Il ritmo è energico e ci sono, per fortuna, diversi momenti di grande energia e il testo in certi momenti è provocatorio.

Ma "Via di qua" è prima di tutto una ballad con i fiocchi. Perché innovazione e melodia, a volte, possono coesistere.

A questa pagina è possibile ascoltare il nuovo brano di Komatsu San:

open.spotify.com/album/7yZ4Uu7T0S8FxAePIIdaTe?si=N9PnhKzzRmOQo5IyVqcf3A



Ma chi è Komatsu San?

Aldo Gambarini aka Komatsu San è un giovane musicista bergamasco. Nato nel 1999, già nel 2012 faceva ballare alcuni party a Bergamo, la sua città natale. Nel 2013 metteva mano per la prima volta su una digital audio workstation e rimaneva stregato dal mondo della produzione musicale. Da qui nasce un un periodo di sperimentazioni sui suoni, giorno e notte. Komatsu San si è subito sentito a proprio nel miscelare elementi di diversi generi di musica elettronica.

Attualmente vive a Milano dove porta avanti i suoi progetti musicali mentre studia come tecnico del suono. Ha una presenza scenica decisamente curata, in bilico tra techno e punk. Sui social e non solo, lotta poi contro le barriere di genere e l'omotransfobia.

Nel 2016 ha aperto un canale YouTube sul quale per due anni ha caricato i suoi pezzi, e nell'estate del 2018 decide di fare il grande passo pubblicano il suo primo EP registrato in uno studio professionale: "Viagra Yakisoba". Il singolo "Y Generation" riassume poi perfettamente le influenze stilistiche di Komatsu San, composte di sonorità electro e voci manipolate.

A ottobre 2019 arriva poi l'album "Venejance". Subito dopo, a febbraio 2020, esce "Switchblade", una cavalcata tra pop ed elettronica, mentre nel settembre dello stesso anno arriva "XrightX", un brano trap dal retrogusto cloud rap. Il 2021 per Komatsu San inizia invece con un brano in italiano divertente e scatenato, "La bulla di Bollate".