3ª ed. JudoExperience 21 maggio 2023 al Palaiseo a Milano: poco piu’ di 300 partecipanti.

Divisi in due gruppi: bambini e ragazzi, dai 14 anni in su.

Ospiti Manuel Lombardo – Beppe e Alfredo Vismara.

JudoExperience è un evento nato per offrire un’opportunità per migliorare ed apprendere dall’esperienza dei campioni e dei maestri.

Questa foto rappresenta perfettamente il significato di Judoexperience.

Manuel Lombardo fresco vice campione del mondo a Doha ha conquistato tutti i presenti.

Disponibile, gentile, attenzione per tutti è riuscito a trasmettere e condividere la sua passione per il judo.

Così come i maestri Alfredo Vismara e Beppe Vismara hanno spiegato in modo impeccabile alcune loro tecniche speciali.

Sì, è stata una bellissima mattinata di judo che è scivolata via senza intoppi e con un grande interesse anche da chi era sugli spalti.

Dovuti i ringraziamenti a tutte le persone che hanno collaborato: le mamme dei nostri allievi che si sono occupate della ricezione, i ragazzi che hanno aiutato a impiantare il tatami, gli sponsor che hanno consentito di lasciare un ricordo… vero.

Devecchi Studio Affori, laurentana, 101caffè, Vale Pirovano.

Ed anche alle trenta palestre partecipanti che hanno capito lo spirito di JudoExperience.

Il ricavato di questa giornata verrà devoluto al dojo di Malindi in Kenia e all'Emilia Romagna.

Vi terremo informati.

Nei prossimi giorni verrà pubblicato il video della giornata.

Abbiamo già qualche idea per la prossima edizione…

GRAZIE A TUTTI!