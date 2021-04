Fino al 4 aprile, sono stati 222 i casi di trombosi segnalati al database EudraVigilance, che registra nell'Ue reazioni avverse collegate all'uso di medicinali in commercio o in fase di sperimentazione, a seguito di somministrazioni del vaccino AstraZeneca. Inoltre, va aggiunto che al 4 aprile, includendo il Regno Unito, le somministrazioni di AstraZeneca sono state circa 34 milioni.

Quindi, a fronte di ciò, (ancora una volta) il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dell'Ema (Prac) ha confermato che anche in base agli ultimi dati valgono le raccomandazioni comunicate in precedenza.

Pertanto i coaguli di sangue associati ad un basso numero di piastrine dovranno essere indicati come effetti collaterali molto rari associati al vaccino anti-Covid di AstraZeneca (Vaxzevria).

Finora, la maggior parte dei casi segnalati si è verificata in donne di età inferiore a 60 anni entro 2 settimane dalla vaccinazione. Sulla base delle prove attualmente disponibili, i fattori di rischio specifici non sono stati confermati.

Il PRAC ha osservato che i coaguli di sangue si sono verificati nelle vene del cervello e dell'addome e nelle arterie, insieme a bassi livelli di piastrine e talvolta sanguinamento.

Il Comitato ha effettuato un'analisi approfondita di 62 casi di trombosi del seno venoso cerebrale e 24 casi di trombosi venosa splancnica riportati nel database EudraVigilance al 22 marzo 2021, 18 dei quali fatali. 1 I casi provenivano principalmente da sistemi di segnalazione spontanea dell'AEA e del Regno Unito, dove circa 25 milioni di persone avevano ricevuto il vaccino.

Una spiegazione plausibile per la combinazione di coaguli di sangue e piastrine basse è una risposta immunitaria, che porta a una condizione simile a quella osservata a volte nei pazienti trattati con eparina (trombocitopenia indotta da eparina, HIT). Il PRAC ha richiesto nuovi studi e modifiche a quelli in corso per fornire maggiori informazioni e intraprenderà tutte le ulteriori azioni necessarie.

Il PRAC sottolinea l'importanza di un trattamento medico specialistico tempestivo. Riconoscendo i segni di coaguli di sangue e piastrine basse e trattandoli precocemente, gli operatori sanitari possono aiutare le persone colpite.

Quando bisogna iniziare a preoccuparsi dopo esser stati vaccinati con AstraZeneca? Nel caso si riscontrino i seguenti sintomi: fiato corto, dolore al petto, gonfiore alla gamba, persistente dolore addominale (pancia) sintomi neurologici (inclusi mal di testa grave e persistente o visione offuscata), minuscole macchie di sangue sotto la pelle oltre il punto in cui è stata effettuata la somministrazione del vaccino.

Per l'EMA, il COVID-19 è associato ad un rischio di ospedalizzazione e decesso. Poiché la combinazione segnalata di coaguli di sangue e un basso livello di piastrine è molto rara, mentre i benefici complessivi del vaccino nella prevenzione del COVID-19 superano di gran lunga i rischi di effetti collaterali, non sono state indicate particolari raccomandazioni per la sommnistrazione di Vaxzevria.