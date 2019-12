Per circa due settimane i militari della Brigata Meccanizzata "Pinerolo" qualificato per la scorta e tutela VIP si sono addestrati in Puglia impiegando un nuovo munizionamento non letale: questo fatto ha reso ancora più aderente alla realtà operativa odierna le attività dei militari.

Rivedere e standardizzare le tecniche di tiro e movimento in spazi ristretti, in un contesto sicuro e realistico, in cui le armi in dotazione all'Esercito sono alimentate da proiettili con carica ad acqua e colorati appartenenti all'insieme denominato "SIMUNITION": questo è stato l'obiettivo principale dell'esercitazione.

E' un sistema brevettato, con funzionamento ad energia ridotta, costituito da munizioni, a corto raggio che, impiegato congiuntamente ad un kit di conversione, in sostituzione dell'otturatore originale, permette di effettuare attività a partiti contrapposti (force on force), rendendo lo scenario addestrativo estremamente reale.

Affiatamento, preparazione ed intenso addestramento è quanto viene richiesto al personale impiegato nella scorta e tutela VIP, che dopo essere stato rigidamente selezionato tra i reggimenti appartenenti alla Brigata "Pinerolo", entra a far parte di un team ad elevata specializzazione ed impiego che, soprattutto negli scenari internazionali, garantisce la salvaguardia di personale ad alta rilevanza militare.

