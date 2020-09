Il futuro di Messi si dovrebbe decidere nelle prossime ore, visto che Jorge Messi, padre e agente del calciatore argentino, sarebbe partito con un volo privato da Rosario per incontrare domani il presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, per discutere il futuro di suo figlio.

Dopo la comunicazione ufficiale inviata al club per informarlo della decisione di lasciare la società dopo i 16 anni trascorsi da titolare nella prima squadra, Messi non ha avuto più contatti diretti con i dirigenti del Barcellona.

L'incontro tra Bartomeu e Jorge Messi si preannuncia difficile, poiché entrambe le parti sono attestate su posizioni che, al momento, appaiono difficilmente conciliabili e nessuna delle due parrebbe intenzionata a risolvere la questione per vie legali.

Il Manchester City, che rimane la squadra più accreditata fra quelle in cui Messi potrebbe giocare la prossima stagione, sembrerebbe disponibile anche a garantire un parziale risarcimento al Barcellona in cambio del via libera al n. 10 argentino, offrendo in cambio denaro e giocatori.

Naturalmente, si tratta sempre di indiscrezioni di calciomercato che devono essere prese con la cautela del caso.