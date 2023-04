Attraverso un viaggio tra i piatti tipici di una nazione è possibile conoscere anche gli aspetti più intimi di una cultura, quelli che, per esempio, coinvolgono le famiglie e i loro ricordi legati alla tradizione. Così I segreti della cucina turca è un libro di ricette, ma non solo. Tramite curiosità, aneddoti e racconti di infanzia, Ümeyhan Azman ci mostra una parte del suo paese, fatta di colori, sapori e, con un po’ di immaginazione e grazie alla preparazione dei piatti, odori.

Per chi, come nel caso dell’autrice, si trova a vivere lontano dal proprio paese di origine la preparazione di una ricetta tipica, partendo dalla ricerca degli ingredienti fino ad arrivare alla degustazione, rappresenta un momento di intimità con se stessi e con le proprie origini, un sentirsi a casa. Questo provoca in tutti noi emozioni molto forti che l’autrice riesce a trasmettere condividendo con i lettori i suoi preziosi ricordi. Per chi, invece, si appresta a conoscere una nuova cultura, non può certo mancare il momento in cui si assaggiano i piatti tipici e si viene a contatto con uno degli aspetti più folcloristici di un paese.

Del resto, il momento del mangiare e bere insieme è un momento di condivisione importante in tutte le culture del mondo e così, tramite la cucina, che si fa anche portavoce di unione di usanze diverse, riusciamo ad avvicinarci agli altri con curiosità e voglia di conoscere.





ÜMEYHAN AZMAN è nata in Francia da genitori turchi. È cresciuta in Normandia dove ha completato i suoi studi. Di formazione classica, si è specializzata in scienze turistiche e storia dell’arte. Le origini della sua famiglia sono da ubicare nel profondo est della Turchia, sulle rive dell’Eufrate. Ma sono Parigi, Istanbul e adesso Palermo, dove vive dal 2005, le città che l’hanno vista crescere. La storia è una delle sue grandi passioni, ama da sempre scoprire le altre culture e far scoprire la sua. Parla cinque lingue ed è una grande appassionata di tradizioni e culture antiche. Creatrice e autrice del blog “Il Salotto Turco”, racconta valori e tradizioni di una Turchia crocevia tra Oriente e Occidente.





Il libro: Ümeyhan Azman, “I segreti della cucina turca”, Edizioni La Zisa, pp. 180, euro 15,90