Tra pochissimi anni la Svezia potrebbe avere una moneta di Stato digitale, una sorte di Bitcoin svedese.

Questa è la direzione che vuole intraprendere la Riksbank, ossia la banca nazionale del paese scandinavo.

Entro il 2022 verrà completato un progetto-studio per valutare come portare avanti questa che sarebbe sicuramente una rivoluzione, come dichiarato dal ministro delle finanze svedese Per Bolund.

In Svezia, già adesso, la quasi totalità dei pagamenti (il 90%) avviene senza far uso del contante.