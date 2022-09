Siamo lieti di confermare la nomina di Roberto De Zerbi a nuovo allenatore del club con contratto quadriennale. Il 43enne italiano ha concordato i termini contrattuali finali con il club domenica pomeriggio, dopo aver incontrato per la prima volta a Londra Tony Bloom, Paul Barber e David Weir all'inizio di questa settimana. De Zerbi è arrivato nel Sussex per la prima volta venerdì sera e sabato pomeriggio ha assistito a un'amichevole a porte chiuse all'Amex. Il presidente Tony Bloom ha dichiarato: “Sono assolutamente entusiasta che Roberto abbia accettato di diventare il nostro nuovo allenatore. Le squadre di Roberto giocano un calcio eccitante e coraggioso e sono fiducioso che il suo stile e il suo approccio tattico si adatteranno perfettamente alla nostra attuale squadra”.Queste le parole del direttore tecnico David Weir: “Roberto ha dimostrato la sua indubbia capacità con il suo lavoro in Italia e Ucraina, e quello che ha realizzato al Sassuolo sicuramente è importante. Nel suo breve periodo con lo Shakhtar ha ottenuto ulteriori traguardi, portando il club al successo in coppa e in testa al campionato ucraino prima che la guerra interrompesse bruscamente la sua avventura in quel campionato. Siamo lieti di dare il benvenuto a Roberto e non vediamo l'ora di presentarlo alla nostra rosa, oltre a fornire tutto il supporto di cui ha bisogno per introdurre la sua filosofia di allenatore e aiutare i giocatori a continuare il loro brillante inizio di stagione".Il vicepresidente e amministratore delegato Paul Barber ha poi aggiunto: "Abbiamo esaminato una serie di candidati eccellenti, ma Roberto è stata la nostra scelta numero uno sin dall'inizio e l'unica persona con cui abbiamo parlato. Non è un segreto che il nostro presidente stia costantemente monitorando potenziali allenatori, sia qui nei nostri campionati nazionali, in tutta Europa e in tutto il mondo come parte del nostro lavoro di pianificazione. Riteniamo che Roberto sia la persona ideale dal punto di vista culturale e tecnico per il Brighton & Hove Albion e la persona giusta per continuare i progressi del club e lavorare con questo eccezionale gruppo di giocatori".Roberto si è fatto le ossa ad allenare nelle serie inferiori italiane, con Darfo Boario e Foggia. Sono seguiti gli incarichi in Serie A con Palermo e Benevento, prima di approdare al Sassuolo, dove il suo stile offensivo e l'approccio basato sul possesso palla hanno davvero attirato l'attenzione. Ha portato il piccolo club emiliano all'ottavo posto in Serie A per due stagioni, prima di accettare l'offerta dello Shakhtar Donetsk. Il suo tempo in Ucraina è stato interrotto dall'invasione russa, ma non prima di aver guidato il club alla Supercoppa ucraina e di aver lasciato il club in testa alla prima divisione. Una volta che le procedure burocratiche saranno soffisfatte, Roberto sarà il primo allenatore italiano dell'Albion. Sono stati anche concordati contratti con la sua squadra di allenatori, con l'intento che il gruppo possa essere in campo già per la prossima sfida che vedrà impegnato l'Albion ad Anfield contro il Liverpool. In segno di rispetto a Sua Maestà la Regina Elisabetta II, il club ha ritardato la presentazione di Roberto ai media fino a martedì pomeriggio.

Questo il comunicato con cui il Brighton & Hove Albion ha annunciato l'arrivo del tecnico italiano Roberto De Zerbi, ex Sassuolo e Shakhtar Donetsk, alla guida del club in precedenza allenato da Graham Potter, da una settimana al Chelsea.

In Premier League il Brighton è attualmente quarto in classifica a 13 punti, 5 dall'Arsenal che è in testa al campionato, ma ha ancora una partita da recuperare.





