Il problema dei migranti che quotidianamente vede impegnati molti Paesi del Sud Europa si presenta alla stessa maniera anche nel Nord Europa.

In quel caso, a rappresentare il Nord Africa (ad esempio la Libia) è la Francia, mentre il Regno Unito, in particolare l'Inghilterra, rappresenta l'Italia.

Ad inizio del 2021 Regno Unito (Italia) e Francia (Libia) hanno stipulato un accordo in base al quale Londra si è impegnata a pagare oltre 60 milioni di euro a Parigi che, a sua volta avrebbe dovuto raddoppiare il numero di pattugliatori nella Manica per intercettare i migranti che cercano di attraversarla per raggiungere l'Inghilterra.

Però, dato che i migranti continuano ad arrivare, il Segretario di Stato per gli affari interni del Regno Unito, cioè la ministra dell'Interno Priti Patel, ha detto alla Francia che la Gran Bretagna non solo potrebbe non rispettare l'accordo siglato qualche mese fa, ma che si riserva la possibilità di respingere le barche con i migranti a bordo... proprio come dice di voler fare Giorgia Meloni!

Secondo la Francia i respingimenti sono illegali e per questo inattuabili, essendo in violazione del diritto marittimo internazionale, che prevede che le persone a rischio di perdere la vita in mare devono essere salvate, sempre e comunque.

Il governo Johnson, però, non sembra preoccuparsene, tanto da aver autorizzato le proprie unità a controllo della frontiera marittima di agire in tal senso, anche se solo in circostanze limitate. In che cosa consisteranno i respingimenti e, soprattutto, quali saranno le circostanze in cui potranno essere messi in pratica non è stato al momento chiarito, anche se il portavoce del premier britannico ha affermato che i respingimenti saranno effettuati in modo sicuro e legale, nel rispetto della legge... probabilmente come la soluzione trovata per il transito delle merci tra Irlanda e Irlanda del Nord, mantenendo aperta la frontiera tra i due Paesi! Per chi non lo avesse compreso, il paragone è ironico.

A questa situazione si è arrivati dopo che un numero crescente di migranti ha attraversato la Manica negli ultimi mesi. Solo questa settimana sono stati più di 1.500.

Volendo suggerire alla segretaria di Stato Patel ciò che la Meloni ha indicato all'Europa per fermare le partenze dalla Libia, i britannici dovrebbero invadere Bretagna e Normandia per allestire dei campi dove filtrare le richieste di asilo dei migranti per il Regno Unito. Visto che i respingimenti dice di averli ha già messi in atto, anche questa soluzione non è da scartare. Anche in questo caso si spera che l'ironia sia stata colta.