Tra l'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante e Giulia de Lellis è tutto finito

Questo il video di Andrea Damante che dal suo profilo Instagram ha lanciato una vera e propria bomba sulla sua relazione con Giulia de Lellis: i due si sono lasciati... nuovamente.

È vero... si erano lasciati già una prima volta, ma questa volta l'addio pare essere definitivo. Infatti, Andrea Damante quando ha fatto il comunicato era molto scuro in volto, come mai non si era visto in passato.

Rimane da comprendere cosa sia realmente accaduto, perché qualcosa è realmente accaduto.

La voce di Andrea è sicura e rassegnata e dice chiaramente che è tutto finito. Sarà veramente così? Giudicate voi!