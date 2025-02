In una partita ricca di colpi di scena, la Lazio conquista tre punti fondamentali sul campo del Cagliari, agguantando il quarto posto in classifica e scavalcando la Juventus. Un successo che arriva dopo un match vivace, deciso dalle reti di Mattia Zaccagni e Taty Castellanos, capaci di ribaltare il momentaneo pareggio sardo firmato da Roberto Piccoli.

La partita si accende subito: al 5’, Nicolò Viola prova a sorprendere Ivan Provedel con un destro dal limite, ma il portiere laziale si tuffa e devia in corner. La Lazio risponde con un gol annullato a Mamadou Dia per un tocco di mano nel duello con Mina, prima di impensierire Caprile con Castellanos, che sfiora la traversa dal limite. Il Cagliari tiene il campo, ma al 41’ cede: Hysaj lancia un traversone preciso dalla destra, e Zaccagni, in perfetta sincronia, devia sotto porta, beffando Caprile.

Ripartiti con grinta, i sardi cercano la reazione: Zortea e Adopo sfiorano il pareggio, prima che Piccoli, al 55’, trasformi un calcio d’angolo di Viola con un colpo di testa sul secondo palo. La gioia rossoblù dura poco: due minuti dopo, Romagnoli vede il suo potente colpo di testa respinto da Caprile, ma al 64’ è Castellanos a regalare il nuovo vantaggio alla Lazio, sfruttando a porta vuota un assist millimetrico di Zaccagni.

Negli ultimi minuti, il Cagliari si lancia all’assalto, ma i rossoblù non riescono a impensierire Provedel. La partita si chiude così con la vittoria per 2-1 dei biancocelesti che in classifica salgono al quarto posto a 42 punti, superando di due lunghezze la Juventus, quinta. Il Cagliari, invece, rimane invischiato nella lotta per la salvezza, 17° a 21 punti.