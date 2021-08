Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio di domenica 1 Agosto a Pescara, nella zona sud, con il fumo nero e denso copre il cielo di mezza città.

Le fiamme, sviluppatesi tra fosso Vallelunga, via Scarfoglio e via Terra Vergine, alimentate dal forte vento si stanno propagando rapidamente e minacciano le tante abitazioni presenti in zona. In azione i Vigili del Fuoco, anche con l'ausilio di un elicottero.

Il vento bollente rende difficile circoscrivere l’area dell'incendio. In tanti stanno abbandonando le case cercando rifugio lontano da fumo e detriti, in preda allo spavento.

Vasto incendio a Pescara. Abitazioni raggiunte dalle fiamme e vari feriti pic.twitter.com/GWmfENlkUI — Valerio Di Fonso (@Difo23) August 1, 2021

Le fiamme, che pare abbiano coinvolto anche una scuola proprio nel mezzo del Villaggio, destano preoccupazione nella zona della salita della Rex. Traffico in tilt sul lungomare.

Incendio a Pescara pic.twitter.com/iIGgoG4DDd — Fabio Lussoso (@Fabiomassimo180) August 1, 2021

La gente aiuta come può. Tutti in strada a cercare di domare le fiamme che sembrano divorare tutta la zona sud della città. Evacuate le suore del collegio della Pineta. In fiamme anche delle abitazioni in via Pantini. E’ un inferno di ambulanze, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile.