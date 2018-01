Michael Wolff smentisce Trump: "L'ho intervistato"

Nelle ultime dichiarazioni rilasciate in merito al contenuto del libro Fire and Fury,oltre a ribadire la sua assoluta falsità e inattendibilità, Doinald Trump, su twitter, ha inviato un post in cui negava di aver mai rilasciato un'intervista all'autore del libro, Michael Wolff.





I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!