La Roma vince in dieci contro il Genoa: Lukaku, gol d'addio?

All'Olimpico la Roma ha battuto il Genoa 1-0 nel posticipo della 37ª giornata di Serie A. La banda di De Rossi si è affidata soltanto alle conclusioni dalla distanza, ma né Cristante né Bove sono riusciti a inquadrare lo specchio. I rossoblù non si sono fatti vedere tantissimo dalle parti di Svilar, soltanto un colpo di testa di Vasquez e una conclusione di Retegui hanno impensierito il portiere della Roma. Il pareggio senza reti è un risultato più che giusto al termine dei 45 minuti.

La ripresa è scivolata via all'insegna della confusione e della poca precisione. Al 72' Paredes ha deciso di complicare la vita ai suoi protestando per un fallo non fischiato, subito dopo il giallo è arrivato il cartellino rosso per qualche parola di troppo nei confronti di Manganiello. Sono serviti 79 minuti per trovare l'invenzione giusta, è stato lo stesso El Shaarawy a pennellare il pallone per l'1-0 di Lukaku, forse l'ultimo gol della sua breve carriera giallorossa. Svilar invece ha salvato il risultato in pieno recupero con una gran parata sul mancino di Malinovskyi.