L’Amministrazione comunale rende noto che in esecuzione della L.R. 29 Aprile 2014, n.10 “Norme per la tutela della Salute e del Territorio dai rischi derivanti dall’amianto’’, è fatto obbligo a tutti i soggetti pubblici e privati, proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto di darne comunicazione, in osservanza a quanto stabilito dalle “Linee guida per la relazione del Piano Comunale amianto”.

I proprietari di edifici e manufatti con eventuale presenza di amianto sono tenuti ad effettuare le auto-notifiche entro il termine del 30 aprile 2023, e trasmetterle all’Ufficio tecnico comunale - 4° Settore - Servizio Ambiente o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected]

Lamancata segnalazione determina l’applicazione di sanzioni pecuniarie. I moduli e le eventuali ulteriori informazioni sono reperibili presso l’Ufficio tecnico comunale - Servizio Ambiente e sulla pagina web istituzionale del Comune.