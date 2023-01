Secondo le ultime stime, dopo due mesi di flessioni a novembre 2022 il fatturato dell'industria è aumentato del +0,9% rispetto al mese precedente, con una crescita positiva sia sul mercato interno (+0,6%) che su quello estero (+1,3%).

Nel trimestre settembre-novembre, l'indice complessivo è cresciuto del +0,8% rispetto al trimestre precedente.

Analizzando i diversi raggruppamenti di industrie, si nota un aumento del fatturato per i beni strumentali (+2,7%) e per i beni di consumo (+1,5%), mentre si registra una flessione per l'energia (-1,8%) e per i beni intermedi (-0,5%).

In termini tendenziali, il fatturato totale è cresciuto del +11,5%, con incrementi del +10,1% sul mercato interno e del +14,3% su quello estero.

Nel settore manifatturiero, l'indice destagionalizzato del fatturato in volume ha registrato un aumento del +1,2% in termini congiunturali, mentre il volume del fatturato è cresciuto del +0,5% in termini tendenziali.