Il 2 luglio 2021 esce "Freaking Weekend," nuovo singolo del dj producer Diego Broggio (nella foto), in compagnia di Castaman. Fa da apripista ad una nuova era della celebre etichetta house italiana Streetlab Records, oggi sotto l'ala di Jaywork Music Group. E' una produzione house dal sapore crossover. Ben curata, piena di stile ed energia, rispolvera un giro di chitarra che gli amanti della house non possono non ricordare. A dare quel tocco in più ecco un cantato femminile a presa rapida. Il singolo avrà una bella copertina arancione, sulla quale è indicata la dicitura 'Strtlb 001'. A guidare l'etichetta sarà proprio Broggio, padre dei DB Boulevard. "Conosco Luca Peruzzi da sempre e quando mi ha chiesto di dargli una mano come A&R ho detto di sì molto volentieri", ha raccontato di recente. Sempre Broggio ha detto: "Aprirò la forbice, spaziando dalla deep alla tech house, fino alla melodic techno. Non usciranno solo dischi house".

Jaywork Music Group gestisce diverse label ed è attiva sul mercato italiano ed internazionale attivo ormai dal lontano 1998. I generi musicali sono tanti, mentre l'approccio di Luca Peruzzi e Luca Facchini è sempre lo stesso: spensieratezza nelle canzoni, cura del prodotto e musica che possa piacere anche all'estero. E' una formula di un lavoro, quella di Jaywork Music Group, che sembra destinata a far strada nel tempo. Tutto questo si concretizza anche grazie ad una community di artisti e dj che mettono la loro creatività anche al servizio di un progetto da portare avanti insieme e non come solisti.