Michele Cucuzza ha dichiarato al sito di cronaca rosa iGossip.it che si è divertito molto al Grande Fratello Vip 4. Il conduttore tv e radiofonico ha rivelato che non farà però un altro reality show.

Lo scrittore e giornalista ha spiegato: "No, perché penso che non ci si debba abbonare a un genere televisivo. Sono uno a cui piace cambiare. Sono uno dei pochi in tv che ha fatto una gamma di cose molto diverse tra loro: dal TG2 a La Vita in Diretta, da Unomattina a Segreti e bugie, da Buon Pomeriggio su Telenorba a La Posta del Cuore fino alla radio. Scrivo libri. Non conoscevo e neanche seguivo i reality. Ero incuriosito. Quando Alfonso Signorini mi ha chiamato, mi ha convinto… e ho accettato. Lui mi ha detto esattamente quello che poi è successo: 'Vedrai che ti divertirai'. Infatti mi sono divertito e sono contento di essere stato scoperto dai giovani".

L'ex conduttore del TG2 e de La vita in diretta è rimasto molto contento degli apprezzamenti di Maurizio Costanzo: "Mi ha fatto molto piacere e ringrazio molto Maurizio Costanzo, che è una persona che tutti stimiamo oltre ad essere un mio amico… anche altre volte ha avuto parole di riguardo nei miei confronti. Sono molto contento del fatto che tantissimi giovani mi abbiano scoperto al Grande Fratello Vip. Le giovani generazioni, tranne quelle pugliesi e in generale quelle meridionali che guardano Telenorba, non potevano conoscermi poiché mancavo da qualche anno sulle reti nazionali. Mentre ora devo dire che grazie al GF Vip molti ragazzi hanno fiducia in me e hanno voglia di ascoltarmi e parlarmi. Ho fatto diverse dirette Instagram con tanti giovani e adolescenti durante questo lockdown. È un periodo dove probabilmente non ho mai avuto un consenso e seguito così vasto".

Tornerà presto in tv? "Per quanto riguarda le trattative in corso - ha detto Cucuzza a iGossip.it -, non posso svelare nulla per scaramanzia e riservatezza professionale. Dopo il GF Vip sono spesso ospite nelle trasmissioni Mediaset e sono opinionista a Live – Non è la D’Urso. Per il futuro, vedremo. Se sono rose, fioriranno. Per il momento prendo la sua domanda come un buon auspicio".