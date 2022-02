È finita 2-0 per il Liverpool l'incontro di andata per i quarti di finale di Champions che a San Siro ha visto l'unidici di Klopp superare l'Inter, ipotecando pertanto il passaggio del turno.

A Milano il Liverpool ha confermato che i sei successi consecutivi nel suo girone di Champions League non erano certo un caso. L'Inter, va detto, non ha demeritato, tutt'altro, tanto che il successo degli inglesi è arrivato solo nell'ultima parte di gara, dopo che i nerazzurri erano anche riusciti in più occasioni a creare i presupposti per andare in vantaggio.

Purtroppo, però, il Liverpool, non ha fallito il bersaglio quando su due palle inattive Prima Firmino e poi Salah hanno avuto l'opportunità di metter la palla in rete.

La prima rete arriva ad un quarto d'ora dalla fine, quando sull'angolo di Andrew Robertson, Firmino si "avvita" e di testa anticipa Bastoni, superando Handanovic sul palo più lontano.

Otto minuti dopo Salah chiude il risultato sugli sviluppi di un cross di Alexander-Arnold a cui fa seguito la sponda di Virgil van Dijk che dà a Salah l'opportunità di metter dentro con un sinistro su cui il portiere nerazzurro non è neppure intervenuto.

L'incontro di ritorno, il prossimo 8 marzo ad Anfield.







Crediti immagine: Twitter @LFC