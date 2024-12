‘in.pegno’ è il nome del progetto realizzato per Dr. Schär dall’artista pubblico e poeta di strada ivan e curato da Arte Sella, che ha reso viva la facciata dello stabilimento di Borgo Valsugana, trasformandola in un’opera d’arte partecipata, testimonianza dell'impegno e dello spirito collettivo che caratterizza l’azienda altoatesina.

Dr. Schär, azienda leader nell’alimentazione senza glutine e per esigenze nutrizionali specifiche, crede fortemente nella cultura - e in particolare nell’arte- come fonte di ispirazione e motore di coinvolgimento. Ecco perché ha invitato i collaboratori della sua sede trentina a descrivere con una sola parola il proprio lavoro in Dr. Schär e il legame con i colleghi. Una vera e propria chiamata alle arti che ha costituito il cuore pulsante del murale dipinto da ivan.

FAR BENE, CUORE, PASSIONE è il trittico che sintetizza i contributi dei 200 collaboratori che hanno partecipato, dipinto in sovraimpressione sul fondo della facciata principale che riporta tutte le definizioni raccolte. La prossima primavera l’opera artistica investirà anche una facciata della fabbrica del pane, su cui verrà “tatuata” una poesia inedita, composta da ivan utilizzando tutte le parole suggerite dalla popolazione aziendale di Borgo Valsugana.

"La collaborazione con Arte Sella è stata fin dall’inizio alimentata dall'amore condiviso per l'arte e per il territorio. Con il tempo abbiamo deciso di intensificarla coinvolgendo Arte Sella come curatore di un'opera unica per la nostra azienda. La scelta dell’artista ivan, noto per le sue imponenti opere partecipate, si è rivelata perfetta – commenta Ulrich Ladurner, Presidente dell’azienda Dr. Schär – Il ruolo protagonista che abbiamo riservato ai nostri collaboratori è un ringraziamento a chi anima quotidianamente la nostra sede produttiva”.

"in.pegno è tra le opere monumentali e partecipate più importanti per la mia produzione recente. Una collaborazione con due importanti realtà del territorio nostrano, uniche per fare, visione e pratica ecologica e solidale. Una grande chiamata alle arti che mi ha permesso di "gettar un piccolo seme al vento" e ricevere "cielo fiorito primavera". Un'opera da tutti e per tutti, che testimonia come il valore della poesia e dell'arte stia innanzitutto nelle sue intenzioni e intensità collettive" il commento di ivan.

Il progetto artistico è realizzato con tinte minerali e sostenibili di Calchèra San Giorgio, azienda del territorio, a ulteriore testimonianza dell‘impegno di Dr. Schär per la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze, con un occhio di riguardo per la sostenibilità ambientale.