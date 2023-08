"Venghino Signore e Signori, grandi e piccini, lo spettacolo più grande del mondo sta per cominciare... Questo è il Circo della vita, dei clown impacciati e delle ballerine volanti, degli uomini forzuti e delle acrobate audaci... Questo è lo spettacolo di Circo Nero Italia"… ecco come raccontano i loro party ed il loro lavoro i performer di una delle realtà più attive in Italia e non solo quando si tratta di regalare energia e magia agli eventi.



Ovviamente la crew guidata da Duccio Cantini a Ferragosto 2023 non riposa di certo. Anzi da ballare, tra gli altri, tre dei club estivi di riferimento tra Versilia e Calabria. Il 10 agosto sono al Vulcano 20.20 Beach Club di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Tra l'altro i performer di Circo Nero Italia non sono soli. Con loro c'è anche Irama, popstar affermata. Sabato 12 agosto gli artisti ed i performer di questa realtà restano in Calabria, ma si spostano al Noa Club di Soverato (Catanzaro). Il 14 agosto invece Circo Nero Italia sbarca in Versilia, per la precisione al Beach Club Versilia di Montignoso (MS).



L'arte dei performer di Circo Nero Italia è un mix di bellezza, meraviglia e riflessione. Li rende straordinari. Ma chi sono i performer di Circo Nero Italia? Ballerini, attori, effetti speciali, mangiafuoco e artisti di ogni genere, spettacolari e coinvolgenti. I loro show non si limitano alle feste, ma si allargano anche a eventi diurni e cene spettacolo. La loro abilità nell'unire arti circensi, con musica elettronica o altri sound, in eventi diurni e notturni, fanno di loro unici e sorprendenti. Non c'è contesto che possa tenere a freno la loro capacità di regalare emozioni con la loro eccezionale creatività. Le loro performance hanno conquistato il mondo e il loro stile è inimitabile. Circo Nero italia è senza dubbio uno degli artisti più spettacolari e sorprendenti presenti in Italia, e un nome che non si dimentica.



"Non metteremo mai in piedi spettacoli di semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice", racconta Duccio Cantini, che coordina la party crew. "E' e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Cerchiamo sempre di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi... siano essi interiori, inferiori o superiori."



Circo Nero Italia

392 069 5432

www.circoneroitalia.it