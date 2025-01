Napoli-Adeyemi, Romano: "Accordo a un passo col Dortmund! Le cifre sono più basse..."

Il Napoli punta forte su Karim Adeyemi dopo le difficoltà nella trattativa con il Manchester United per Alejandro Garnacho. Il club azzurro sta lavorando a più non posso all'accordo con il Borussia Dortmund, che adesso è a un passo. A scriverlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano tramite il suo account X:

"Napoli e Borussia Dortmund sono ormai vicini a raggiungere l'accordo definitivo per Karim Adeyemi. L'operazione costerà meno di quanto riportato, ossia 50 milioni di euro, dato che i colloqui sono ora in corso per una commissione di circa 40 milioni di euro. Napoli e BVB si concentreranno sulle partite di domani, i colloqui proseguiranno da domenica".



Braglia: "Difficile far gol alla Juve, ma Conte ha l'antidoto contro Motta"

Sfida nella sfida tra Antonio Conte e Thiago Motta di domani pomeriggio, quale allenatore inciderà di più in Napoli-Juventus?

Parola all'ex calciatore e opinionista Simone Braglia ai microfoni di Tmw Radio: "Conte ha l'antidoto contro Motta. Ha Lukaku, Neres, ma anche Meret. Le motivazioni e l'autostima dei giocatori del Napoli sono superiori a quelli della Juventus. Sarà difficile far gol alla Juve ma credo che potrà superarla di misura. Yildiz lo vedo più incisivo di Neres. È un giocatore in continua crescita, può sostenere un peso più importante ora alla Juve. Thuram o Anguissa? E' indispensabile Anguissa, sia tecnicamente che come personalità. E punto su Lukaku in attacco".



Sky, Ugolini: “Imprevisto dietro l’angolo, Conte si sta spendendo in prima persona con Adeyemi”

Ai microfoni di Sky Sport 24, l’inviato Massimo Ugolini ha parlato del possibile sostituto di Kvaratskhelia: “Questa squadra ha 50 punti in classifica, veleggia verso un duello appassionante per la conquista del quarto scudetto. Hai perso uno degli asset della squadra, come Kvaratskhelia, non investire e non trovare una soluzione alternativa che possa essere anche un prestito oneroso o un giocatore di prospettiva con un suo pedigree già formato, sarebbe un peccato.Poi la società fa le scelte che reputa opportune, però dal mercato Antonio Conte si aspetta qualcosa. Ha detto: ‘Se non andiamo a migliorare, restiamo così, perché poi 50 punti li abbiamo messi in cascina’, però l’occasioni è ghiotta e non sostituire Kvara sarebbe un peccato. Anche Conte si sta spendendo in prima persona con Adeyemi, perché serve un prospetto importante. D’accordo ci sono poche partite da giocare, ma c’è anche la possibilità di giocarle perché l’imprevisto, purtroppo, per tutti è dietro l’angolo”.



Da Milano - Raspadori potrebbe partire: Atalanta e club di Premier interessati

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli che sta trovando poco spazio in questa stagione, è oggetto di desiderio di diversi club per questa sessione di mercato di gennaio.

A riferirlo su X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: "Atalanta e club di Premier League hanno chiesto informazioni per Giacomo Raspadori , che vuole giocare di più e potrebbe lasciare Napoli".



Galia: "Conosco bene Conte e posso dire una cosa sull'importanza di Napoli-Juve per lui"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto l’allenatore ed ex calciatore Roberto Galia: “Antonio Conte da calciatore? Quando è arrivato alla Juventus era molto giovane però ricordo molto bene le sedute di allenamento con Trapattoni e pur essendo giovanissimo mostrava già carattere. Era intelligente e con la testa a posto, non aveva bisogno dei miei consigli. Non a caso non mi ha stupito che sia diventato un grandissimo allenatore, così come non mi stupisce adesso che stia facendo tanto bene con il Napoli”.

Su Napoli-Juventus: “Anche se ha detto che sono tutte partite “non normali” a Napoli, sicuramente quando incontri la tua ex squadra c’è sempre qualcosa di diverso. È una partita che sentirà indubbiamente, quindi credo ci terrà ancora di più. A Napoli però vedo che si sta trovando molto bene perché ha trovato una piazza molto speciale ed appassionata, l’abbiamo visto anche la settimana scorsa con la partita a Bergamo”.



Ufficiale Che tegola! Conte perde Olivera per infortunio: la diagnosi del Napoli

Brutte notizie per Antonio Conte, che perde Mathias Olivera in vista del big match contro la Juventus. Il terzino uruguaiano ha riportato un infortunio, come comunicato dal club azzurro nel suo bollettino medico: "Nel corso dell'allenamento di ieri il terzino sinistro del Napoli Mathías Olivera ha accusato un risentimento muscolare.Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. Olivera ha già cominciato l'iter riabilitativo".



Legrottaglie: "Il Napoli di Conte ha un segreto e lo si è visto con l'Atalanta"

Nicola Legrottaglie, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conosco abbastanza Conte che ha dalla sua che sa ciò che vuole. Ha un’identità molto chiara e il suo successo parte dal fatto che sappia benissimo dove vuole arrivare. Conte uomo di fede? Ha spesso vinto, ma quando ha perso è rimasto sè stesso. A me piace tanto questo suo modo di essere.Napoli? Squadra che mantiene gli equilibri e le distanze, cosa che permettono ai giocatori di esprimersi al massimo. Il gioco di Conte è efficente in tutte le circostanze di gioco, sia quando difende che quando attacca. Fa le cose in maniera maniacale, poi è giusto che cambi anche espressione di gioco e che si adatti agli avversari. Se gioca con l’Atalanta si chiude a 6 dietro perché così serviva”.