Tra i numerosi trailer svelati nella settimana dal 3 al 9 giugno ne spiccano 7 che hanno raccolto l'entusiasmo della critica americana: dal nuovo horror con protagonista l'attrice del cult Saint Maud, Morfydd Clark dal titolo Starve Acre presentato al London Film Festival dello scorso anno, all’eccentrica commedia con Paul Raci The Secret Art of Human Flight che ha faticato a trovare una distribuzione nonostante il suo passaggio l’anno scorso al Tribeca Film Festival, dal biopic sulla Grande Dame dello Champagne, Barbe-Nicole Ponsardin, dal titolo Widow Clicquot all’atteso documentario animato su Pharrell Williams (Piece by Piece), dalla pellicola antologica parigina caratterizzata da una serie di storie interconnesse diretta da Marjane Satrapi (Dear Paris) con Rossy De Palma e Monica Bellucci, al 7° film della saga Alien, Alien: Romulus fino al dramma argentino candidato a 3 Film Independent Spirit Awards (Chronicles of a Wandering Saint).