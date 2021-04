Al prossimo turno del campionato di Serie A mancheranno 8 giornate alla fine del campionato e con la vittoria odierna per 1-0 sul Cagliari grazie alla rete messa a segno da Darmian, continuando con questo ritmo, l'Inter potrà chiudere il discorso scudetto nelle prossime 4 o 5 gare, purché il Milan, distaccato di 11 punti, riesca ad inanellare altrettanti successi. Con il successo ottenuto questa domenica, per la squadra allenata da Conte è l'11esima vittoria in altrettanti incontri disputati nel girone di ritorno.

Alle spalle dell'Inter si fa sempre più avvincente la lotta per accedere ai rimanenti tre posti della Champions per il prossimo anno, con Juventus, Napoli e Lazio che, nel pomeriggio, rispettivamente, hanno vinto i loro incontro con Genoa (3-1), Sampdoria (0-2) e Verona (0-1). Le altre squadre teoricamente in corsa, Atalanta e Roma devono ancora scendere in campo, anche se i giallorossi, in questo momento, sono la squadra con meno possibilità rispetto alle altre.

In coda, Cagliari, Parma e Crotone, le ultime due sconfitte da Milan (1-3) e Spezia (3-2), sembrano destinate a disputare la B il prossimo anno... anche se con 24 punti ancora in palio non è detta l'ultima parola, dato che le squadre che le precedono in classifica, seppure molto distanti, non sono in grado di mantenere certo la media punti di quelle in corsa per la Champions.







Crediti immagine: twitter.com/Stefandevrij/status/1381263748942462979