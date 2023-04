Macron e von der Leyen sono in Cina, dove giovedì incontreranno il presidente Xi Jinping. La visita di Macron è una visita d'affari. Al seguito, infatti, si è portato una folta delegazione di imprenditori e per ammorbidire qualsiasi controversia commerciale, il presidente francese ha invitato ad accompagnarlo anche la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

Ma la missione Francia - Ue interessa soprattutto per gli sviluppi che potrebbe avere in relazione alla guerra in Ucraina. Xi, di recente, è andato in Russia dove ha incontrato Putin, è stato invitato a Kiev da Zelensky e, soprattutto, ha presentato un piano di pace che i più diplomatici hanno però definito un piano d'intenti per stabilire un percorso che possa poi portare ad uno stop del conflitto. I meno diplomatici, come la presidente della Commissione Ue, invece lo hanno definito "semplicemente irrealizzabile".

Macron, tra i leader occidentali, è però sempre stato il più dialogante con Mosca, tanto che in passato non ha esitato a contattare più volte il presidente russo per convincerlo a porre fine all'invasione. I tentativi, come è evidente dal conflitto ancora in corso, non hanno portato a niente, ma perlomeno il presidente francese - evitando di lasciarsi andare alle dichiarazioni tranchant di altri leader occidentali - ha finito per diventare una delle figure più credibili per poter intavolare un serio dialogo con Mosca.

Europa e Cina cercheranno di far coincidere pace e business, argomento quest'ultimo su cui Pechino ha dimostrato di essere meno insensibile rispetto ad altri, come ad esempio quello sui diritti umani.

Infine, un successo di qualunque tipo della trasferta cinese, per Macron è più che auspicabile, visto il caos che è tuttora in atto in Francia a causa delle manifestazioni per l'approvazione della legge che alza il livello dell'età pensionabile. Gli ultimi incontri con i sindacati non sono stati positivi e per giovedì è confermata un'altra giornata di protesta in tutto il Paese.