Emozioni, applausi e grande successo per Atmosfere da Sogno.

Emozioni ed applausi entusiasmanti hanno decretato il grande successo da sold out per lo spettacolo Atmosfere da Sogno, in scena nella suggestiva cornice della terrazza dei Cannoni di Castel dell’Ovo, per la Rassegna Estate a Napoli 2021,nella magica notte di San Lorenzo.

Il soprano Olga De Maio Il tenore Luca LupoliConcerto- spettacolo,ideato,rappresentato e prodotto dall’Associazione Culturale Noi per Napoli, con i suoi artisti il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli nonché loro rappresentanti e fautori,con un cast variegato che ha visto la partecipazione del tenore Lucio Lupoli, altro elemento pregevole del “trio lirico partenopeo”, dell’attore Giovanni Caso, dalla fiction di Un posto al sole, l’ensemble strumentale composto da Gianluca Rovinello all’arpa, Natalia Apolenskaja al pianoforte, Francesco Schiattarella alla fisarmonica, ospite speciale la giovanissima e talentuosissima acrobata circense Nicole Martini, figlia d’arte dell’artista e manager circense Tamara Bizzarro del Circo Orfei Madagascar.

Atmosfere da SognoFantastiche atmosfere da Sogno si sono create sotto un cielo stellato in mezzo al mare,nell’antica fortezza sull’insediamento originario di Neapolis, il bel canto degli artisti lirici, partiti dalla Danza del ” partenopeo” Rossini, per arrivare poi alle melodie della romanza da salotto,l’operetta, l’opera con il brindisi da La Traviata, le più classiche canzoni napoletane che hanno fatto innamorare ed estasiare il numeroso pubblico intervenuto, i numeri di arte circense della giovanissima esponente Nicole, le coreografie delle farfalle e trampolieri luminosi di artisti circensi della Compagnia dei Saltimbanchi, hanno contribuito a creare veramente una magica atmosfera da Sogno,in cui l’intreccio di tre forme d’arte così apparentemente diverse, lirica, teatro,con la coinvolgente declamazione attoriale, Circo,con le acrobazie e le corepgrafie luminose, si sono espresse in una sintesi davvero originale!

L’Associazione Culturale Noi per Napoli ha sempre come obiettivo statutario quello di dare spazio e visibilità a tutte le forme d’arte che contribuiscano a qualificare l’immagine di una grande capitale della cultura quale Napoli e soprattutto ad essere sempre attenta al sociale ed alla solidarietà, infatti l’arte diventa ne diventa sempre strumento pronto a tendere una man , con questo evento come negli altri realizzati, ai bisognosi dei centri di accoglienza,fornendo con il ricavato una spesa di generi di prima necessità.

Allora vivissimi complimenti agli ideatori,organizzatori ed artisti suddetti e ringraziamenti al pubblico veramente caloroso e numeroso, data l’alta richiesta che ha fatto registrare sold out prossima auspicabile replica, al mondo dell’associazionismo presente nel pubblico ( Assostato), all’Assessorato alla cultura del Comune di Napoli ed alla dirigente del servizio Cultura di Castel dell’Ovo ,la Dott.ssa Vanessa Antinolfi per l’ospitalità.



