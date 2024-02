Quest'anno la cinquina agli Oscar per la categoria Miglior attrice è stata caratterizzata da un'esclusione a sorpresa, e cioè quella di Margot Robbie per Barbie, considerando il suo percorso durante la Stagione dei Premi americana, laddove aveva conquistato le candidature a tutti i key awards.

Per il resto rispettate le previsioni per le altre 4 nominate: da Sandra Huller (Anatomy of a Fall) a Carey Mulligan (Maestro), fino alla sfida dell'anno tra Emma Stone (Povere Creature!) e Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon).

In tal senso quanto alla possibile vincitrice al momento è in testa la Stone dopo aver conquistato 2 key awards (Golden Globe, Critics Choice Award), ma se la Gladstone vince ai SAG, la partita non è ancora finita!