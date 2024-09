L’Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia organizza il webinar gratuito “VERSO UN’EZIOLOGIA DELLA VIOLENZA?”, 19 settembre 2024 ore 18:00_19:30 su piattaforma GoToMeeting.

Il webinar è dedicato essenzialmente agli operatori delle forze dell’ordine, laureandi e laureati in psicologia, psicologi, specializzandi e specializzati in psicoterapia, laureandi e laureati in sociologia, sociologi, laureandi, laureati in giurisprudenza, Avvocati, Medici e specializzandi in psichiatria, operatori ed operatrici dei CAV e dei CUAV.

Il Webinar “VERSO UN’EZIOLOGIA DELLA VIOLENZA?”, intende essere la “testimonianza” dell’impegno profuso dal 2001 dall’equipe multidisciplinare di professionisti volontari dell’Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia, nel difficile universo della violenza. Un approccio integrato alla violenza, centrato sulle persone e sulle relazioni interpersonali, costruito sul campo, su evidenze scientifiche e cliniche.

L’equipe multidisciplinare di professionisti volontari dell’A.I.P.C. applica dal 2012 il protocollo A.I.P.C. Scientific Violence Screening. Il protocollo prevede un’anamnesi specifica, colloqui clinici, una valutazione psicofisiologica, una psicodiagnostica specifica e un percorso integrante psicotraumatologia, mindfulness e terapia sensomotoria (A.I.P.C., 2020). Il protocollo è stato applicato dal 2012 ad un’ampia popolazione di soggetti che hanno subito, assistito o agito le molteplici forme di violenza e ristretti per reati violenti presso alcune Case circondariali.

L’applicazione del protocollo A.I.P.C. Scientific Violence Screening ha permesso di rilevare -su un ampio campione-, una percentuale significativa di traumi relazionali e di disregolazione emotiva e raccogliendo, inoltre, un ampio campione che ha evidenziato delle correlazioni scientifiche che sono state oggetto di pubblicazioni anche internazionali. Un protocollo specifico per la valutazione e il trattamento dall’attivazione autonomica fisiologica (arousal) che opera sui livelli: cognitivo, emotivo, fisiologico e sensomotorio.